لمناقشة صفقة الحبوب.. الكشف عن موعد زيارة أردوغان إلى روسيا

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن موعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى روسيا لمناقشة صفقة الحبوب التي انسحبت منها موسكو في يوليو الماضي.

وقالت بلومبرج أنه من المحتمل أن يصل أردوغان إلى روسيا لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 8 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الاجتماع بين أردوغان وبوتين، يهدف إلى مناقشة استئناف صفقة الحبوب.

وأضافت أن الرئيس التركي قد يسافر إلى روسيا في 8 سبتمبر، قبل السفر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” دميتري بيسكوف المعلومات المتعلقة بالاجتماع الوشيك بين بوتين وأردوغان.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن المحادثات المقبلة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو ستوضح آفاق عقد اجتماع في إسطنبول بين أطراف مبادرة حبوب البحر الأسود بشأن تنشيط صفقة الحبوب البائدة الآن.

كانت صفقة الحبوب لمبادرة البحر الأسود عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول في يوليو 2022 لضمان ممر آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية وكذلك الصادرات الزراعية الروسية. وبعد عدة تمديدات، تم إنهاؤه في 17 يوليو بمبادرة من روسيا عندما أخطرت موسكو تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضاتها على تمديد الاتفاق بعد 18 يوليو.