بالروب .. شريهان مع ابنتها فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة شريهان عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”صورة من خلال خاصية الاستوري ، وقد ظهرت برفقة ابنتها “ تاليه ” .

وحرصت شريهان على الظهور بدون مكياج ، وبالروب ، اثناء تواجدها مع ابنتها تاليه .

وكانت شاركت الفنانة شريهان، فيديو، من حفل الفنان عمرو دياب في لبنان، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت شريهان: “بسم الله ما شاء الله.. احفظه يا رب”.

وكان قد كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، وجود عمل جديد مع الفنانة شريهان الفترة المقبلة، وقال "العدل": انتظروا شريهان في مسلسل ضخم ومسرحية قريبا.

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الفنانة شريهان فنانة ملهمة وجميلة وتتعامل مع الفن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل والمجهود غير العادي.

وقدمت شريهان عدة أعمال درامية من أهمها أفلام كش ملك وعرق البلح والعشق والدم بالإضافة إلى عدة مسلسلات أشهرها الجلاد والحب ودعوني أعيش والامتحان وناري ودموعي وابتسامتي ورحمة ونار ودخان وعدة مسرحيات أشهرها سك على بناتك مع فؤاد المهندس.