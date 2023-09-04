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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصدار 153 كارت للخدمات المتكاملة ضمن حملة "هنوصلك" بالمنوفية

شباب جمعية صناع الحياة
شباب جمعية صناع الحياة


قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية صناع الحياة، تم تقديم خدمات لـ 500 فرد من ذوى الإعاقات تنوعت ما بين إصدار كارت الخدمات المتكاملة لعدد 153 فرد، وخدمات التسجيل على موقع وزارة الصحة لـ 347 شخصا خلال شهر أغسطس الماضى ضمن فعاليات حملة " هنوصلك " لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة تيسيراً عليهم ، وذلك بمشاركة 1000 متطوع بالجمعية من خلال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى بكافة مراكز ومدن المحافظة.


وأوضح رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية أن حملة " هنوصلك " تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فى إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، إيماناً من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة ومد مظلة الرعاية والحماية الإجتماعية إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية ، فضلاً عن التوعية بالإجراءات اللازمة للتسهيل على ذوي الهمم من أصحاب الحالات شديدة الإعاقة ، هذا وتمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها في الحصول على العديد من المميزات الخاصة بهذا الشأن.

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وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة فعاليات حملة " هنوصلك " ومتابعة سير العمل بها وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتقديم خدمات أفضل لأبنائنا من ذوي الهمم ورعايتهم من كافة جوانب الحياة ، مثمناً مجهودات وزارة التضامن الإجتماعى وسعيها نحو توفير حياة كريمة وآمنة لتلك الفئات ودمجهم في المجتمع ، مؤكداً على الدور الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة وتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية.

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