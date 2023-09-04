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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجر إضافي على الوحدة الثانية.. قرارات جديدة لـ شعبة المونتيرين

صدى البلد

أصدرت شعبة المونتيرين بيانا خلال الساعات الماضية، كشف فيه عن بعض القرارات التى اتخذتها لتنظيم عملهم خلال الفترة القادمة.

وجاء نص البيان كالاتي : قررنا نحن رابطة مونتيرين مصر بتاريخ 4 سبتمبر ۲۰۲۳ ما يلي، أولاً: الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس شعبة المونتاج والأجر المتفق عليه أجر نهائي صافي ، بدون خصم ضرائب وبدون ضريبة القيمة المضافة.

وتابع البيان: ثانياً: تلتزم جهة الإنتاج بدفع ضريبة القيمة المضافة مع كل دفعة للمونتير ومساعديه ليقوموا بتوريدها لمصلحة الضرائب كما هو منصوص عليه في قانون القيمة المضافة مع الالتزام من طرفنا بتسليم بيان التوريد لجهة الإنتاج.


واستكمل البيان : ثالثاً: التأكيد على حق حصول المونتير ومساعديه على نسخة العقد فور توقيعه بدون أي تأخير أو مماطلة وفي حالة ، وفي عدم الحصول على نسخة أصلية من العقد وموقعة من الطرف الأول (جهة الإنتاج) يحق له التوقف
عن العمل دون أدنى مساءلة.

بيان شعبة المونتيرين

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واضاف البيان : رابعاً: يتم إدراج عدد أيام التصوير في العقد المبرم بين الطرفين مع ذكر تاريخ الانتهاء من التصوير، وفي
حالة تجاوز عدد الأيام المتفق عليها أو زيادة مدة تنفيذ العمل يحق للمونتير ومساعديه المطالبة بزيادة ، الأجر بما يتماشى مع حجم الزيادة عن المتفق عليه ، خامساً: الزام جهات الإنتاج بدفع الدفعات المتفق عليها في مواعيدها ونسبها المقررة بالعقد وعلى ان تكون ، كل الدفعات مسددة قبل الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات النهائية.


واستكمل البيان : سادساً: يخصص يوم واحد أسبوعياً كراحه للمونتير ومساعديه في حالة استمرار التصوير بشكل متواصل.


سابعاً: يحق للمونتير ومساعدية طلب أجر إضافي أو مطالبة جهة الأنتاج بتوفير فريق مونتاج آخر في حالة  التصوير بوحدة ثانية أو تزامن وقت التصوير مع وقت العرض دون المساس بأجور الفريق الأساسي ، ثامناً: في حالة رغبة جهة الإنتاج إسناد مهام أخرى للمونتير على سبيل المثال وليس الحصر "مونتاج ملخصات حدث في الحلقات السابقة ,مونتاج الإعلان الترويجي والدعائي، مونتاج أغنية دعائية للعمل الفني، عمل إعداد موسيقي ...إلخ" يشترط موافقته على أداء تلك المهام وان يتم ذكرها في العقد أو عمل ملحق ، بالمهام الجديدة الموكله إليه بقيمة مادية جديدة حسب ما يحدده مجلس الشعبة ضمن لائحة الأجور.


وأختتم البيان : تاسعاً: لايجوز تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال التعامل مع مونتيرين غير مقيدين بالنقابة ، وعاشراً: تعتبر هذه القرارات ملزمة لجميع أعضاء الشعبة ومن يخالفها سيعرض نفسه للمسائلة باجراءات رادعة.

 

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