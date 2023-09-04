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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور عائلات القرية.. تشييع جثمان خالة أحمد شوبير بشبرا النملة| صور

انهيار الإعلامي أحمد
انهيار الإعلامي أحمد شوبير بطنطا

شيع الآلاف من الأسر والعائلات من أهالي قرية شبرالنملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية ظهر اليوم مراسم تشييع جثمان خالة الإعلامي كابتن أحمد شوبير عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الكنيسي بمسقط رأسه حتي دفنها بمثواها الأخير بمقابر أسرته. 

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وشارك اقارب وزملاء شوبير ومشايخ وعمداء القري المجاورة في مشهد جنائزي مهيب حيث اتشحوا سوادا وحزنا علي وفاة الفقيدة .

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الجدير بالذكر أن الكابتن احمد شوبير لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر الوطني سابق  حرص علي قراءه الفاتحه أمام قبر أمه كما ودع شقيقه الأصغر خلال الأشهر الماضية عقب وفاته إثر وعكه صحية مفاجئة.

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