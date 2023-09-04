وكيل تعليم الغربية يوجه بوضع برامج قوافل علاجية لطلاب المرحلة الإعدادية.. صور

أعطي المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مساعديه ومدير ي الإدارات التعليمية بأهمية وضع برامج علاجية لطلاب المرحلة الاعدادية، وتطبيقها داخل جميع المدارس الإعدادية بالإدارات التعليمية العشر.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأشار "حسن " وكيل التعليم أنه في ضوء تحليل نتائج امتحانات العام الدراسي المنتهي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث سيشرف على تنفيذ هذه البرامج التوجيهات العامة للمواد الثقافية، وبتنسيق التعليم الإعدادي بالمديرية والإدارات التعليمية.

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