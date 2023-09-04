نيللي كريم ضيفة " الراديو بيضحك " .. الخميس

تحل الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “ الراديو بيضحك ” ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية فاطمة مصطفي ، عبر إذاعة 90.90 ، يوم الخميس القادم.

ومن المقرر ان تكشف نيللي كريم خلال حوارها عن العديد من التفاصيل حول فيلم “ ع الزيرو ” ، بالإضافة الى تجربتها الدرامية الاخيرة “ عملة نادرة ” ، والتى خاضت من خلالها الماراثون الرمضاني .

كما تتطرق في الحديث عن تعاونها مع زوجها هشام عاشور فى عدد من الأعمال الدرامية كان اخرها روز وليلي ، والمقرر عرضه على إحدى المنصات .

نيللي كريم

وكانت نيللي كريم قد عرض لها الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين ابرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض .

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة .

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .