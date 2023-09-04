كنوز البحر لا تنتهي.. اكتشاف بقايا سفينة غارقة من 142 عامًا بأمريكا و3 ملايين أخرى تنتظر نفض الغبار عنها "تفاصيل"

تم بناء مركب شراعي يسمى ترينيداد في عام 1867 بغرض نقل الحبوب والفحم والحديد بين الغرب الأوسط والشمال الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الافتقار إلى الصيانة قضى على السفينة التي غرقت في بحيرة ميشيغان خلال رحلتها الأخيرة في عام 1881، وعلى مدار 142 سنة، لم يتم اكتشاف حطام تلك السفينة، ولكن في 15 مايو الماضي، تم الآن تحديد موقع حطام سفينة ترينيداد للمرة الأولى منذ سقوطها قبل قرن ونصف تقريبًا.

وقد اكتشف المؤرخان البحريان بريندون بايلود وبوب جاك حطام السفينة في 15 يوليو بالقرب من ألغوما بولاية ويسكونسن، على عمق 300 قدم تقريبًا من الماء، حسبما كتب بايلود في منشور على موقع ShipwreckWorld.com، وكانت قذيفة ترينيداد المغمورة "سليمة بشكل ملحوظ"، حيث لا يزال سطح السفينة في مكانه والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من ممتلكات أفراد الطاقم، إلى جانب المراسي والأجراس.

رغم مرور تلك الأعوام .. ذهول من سلامة المركب

ووفقا لما قاله بايلود لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد أذهلنا عندما رأينا أن سطح السفينة لم يكن موجودًا عليها فحسب، بل كان لا يزال يحتوي على جميع الخزانات التي تحتوي على جميع الأطباق المكدسة فيها وجميع متعلقات الطاقم، فإنها حقًا مثل سفينة في زجاجة، وكأنها كبسولة زمنية"، وقد تم تشييد السفينة ترينيداد التي يبلغ طولها 140 قدمًا في جراند آيلاند بنيويورك لاثنين من تجار أوسويغو، وهما جون كيلر وآرون بي ميريام، الذين استخدما السفينة في تجارة الحبوب مع ميلووكي وشيكاغو.

بخل الملاك سببا في الغرق

كانت السفينة ذات الساريتين هي ما كان يُعرف باسم "canaller"، وهو نوع من السفن تم بناؤه لاجتياز قناة ويلاند التي تربط بحيرتي إيري وأونتاريو، وعلى الرغم من أن تجارة الحبوب كانت مربحة، إلا أن مالكي ترينيداد لم يستثمروا في صيانة السفينة، وقد ابتليت السفينة في سنوات الشفق بالتسريبات والتزوير المتدهور وغيرها من المشاكل.

ووفقًا لبايلود، فقد انطلق الكابتن جون هيغينز وطاقم مكون من ثمانية أفراد من بورت هورون في ربيع عام 1881 واتجهوا شمالًا عبر مضيق ماكيناك فيما ستكون الرحلة الأخيرة للسفينة، وفي مرحلة ما، احتاجت السفينة إلى مساعدة من زورق قطر للإبحار عبر الجليد السميك، ولم يثير التسرب في مخزن الأمتعة إنذارات بين أفراد الطاقم، نظرًا لحالة ترينيداد، ولكن في وقت مبكر من يوم 11 مايو، بدأت السفينة فجأة في الغرق.

هكذا فر طاقم السفينة قبل الغرق

وفيما يخص طاقم السفينة، فقد هرب هيغينز وطاقمه في قارب صغير، وظلوا يجدفون لمدة ثماني ساعات تقريبًا في طقس بارد قبل أن يصلوا إلى الشاطئ في أهنابي، والتي تُعرف الآن باسم ألغوما، أما "تميمة السفينة" ، وهي كلب كبير من نيوفاوندلاند كان نائماً بجوار موقد الكابينة، لم يهرب، وقال بايلود إنه جمع العشرات من المقالات الإخبارية التاريخية حول ترينيداد، ودرس ممرات الشحن وعثر على صورة للقارب لم تُعرض من قبل، ثم استخدم هو وجايك سونارًا مخصصًا لسمكة القطر للبحث عن ترينيداد في المياه حيث اشتبه الزوجان في غرق السفينة.

وبعد أن حددوا موقع ما اعتقدوا أنه ترينيداد، تم قياس هيكل السفينة باستخدام السونار التطلعي، وقام فريق البحث بعد ذلك بمقارنة أبعاد الحطام بالأبعاد المدرجة في وثائق التسجيل الأصلية في دار الجمارك في ترينيداد وأكد هويته، ويقول المشاركون في الاكتشاف إنهم سيرشحون ترينيداد لإدراجها في السجل الوطني للأماكن التاريخية وسيعلنون في النهاية عن الموقع الدقيق لحطام السفينة للجمهور.

تلك أشهر حوادث السفن المكتشفة

ووفقاً لإحصاءات منظمة اليونسكو، فإن هناك نحو 3 ملايين من حطام السفن الغارقة على كوكب الأرض، وتعد المحيطات، صاحبة النسبة الأكبر من أعداد السفن الغارقة حول العالم، وأن أعماق البحار مليئة بالأسرار التي يمكن أن يتم كشفها في أي وقت، وقد يصاحب تلك الأسرار الكثير من الكنوز.

وهنا نرصد لك أيها القارئ أبرز حوادث السفن في القرون الثلاثة الماضية، وما مر من القرن الحالي.

1875 .. سفينة الذهب .. قد لا تكون الأقدم، ولكنها صاحبة الزخم الحالي بعد الإعلان عن اكتشافها في الأيام الماضية، إنها سفينة الذهب التي غرقت قبل 147 عاما ومات 325 على متنها، حيث عثر اثنان من علماء الآثار البحريين الأمريكيين بعد بحث لـ30 عاما، وعلى متنها كمية كبيرة من الذهب تقدر بملايين الدولارات، وغرقت السفينة SS PACIFIC أثناء سفرها من كولومبيا البريطانية إلى سان فرانسيسكو الأمريكية في عام 1875، ما أسفر عن مقتل 325 شخصا ونجا شخصان فقط من الكارثة، وكان على متن السفينة أيضا كمية كبيرة من الذهب بقيمة 180 ألف دولار، وهو ما يساوي اليوم 4.8 مليون دولار، وهي سفينة شراعية غرقت جنوب كيب فلاتري في واشنطن الأمريكية في 4 نوفمبر 1875، ووصف الحادث بـ"الكارثة البحرية الأكثر دموية في تاريخ غرب الولايات المتحدة".

1707 .. كارثة سيلي البحرية .. حدثت كارثة سيلي البحرية 1707 - وفي 22 تشرين الأول 1707، التابعة لأسطول البحرية الملكية في طريقها من جبل طارق إلى بورتسموث حيث أبحرت أربع سفن من خلال الشعاب الخطرة غرب جزر سيلي، وقد غرقت السفن، ولكن العدد الدقيق للطاقم المفقود غير معروف، وبيانات الضحايا تختلف بين 1400 إلى2000 شخص، وتقرر لاحقا أن السبب الرئيسي كان عدم قدرة الملاحين حساب خط الطول الخاص بهم بدقة.

1782 .. رويال جورج بالمملكة المتحدة .. ومن الغريب في تلك الحادثة، أن السفينة كانت راسية في بورتسموث بينما كان يجري سحب السفينة لاجراء اصلاحات على الجانب السفلي، وذلك في 29 أغسطس 1782، وكان على متنها طاقم كامل وعدد كبير من الزوار، ولكن السفينة انحرفت بعيدا جدا وبدأ الماء يتسرب من فتحات السفينة وغرقت، وفقد أكثر من 800 شخص، بما في ذلك اللواء ريتشارد كيم بنفيلت، وتقريبا 300 امرأة و 60 من الأطفال من الذين كانوا يزورون السفينة.

1807 .. سفينتا جافا وبلينهايم .. كانتا قد أبحرتا من الممكلة المتحدة في قافلة إلى الهند، وفقدت كل السفن دون أثر في عاصفة ويفترض أنهما تعثرتا في مكان ما من رودريغز، وذكر أن السفينة بلينهايم كانت في حالة سيئة ويقال إن جافا قد غرقت أثناء محاولتها إنقاذ طاقم بلينهايم ' في العاصفة، وفقد نحو 280 من رجال جافا و 590 من بلينهايم.

1822 .. السفينة نفاية الصينية .. "الصين تيك سينغ"، سفينة الصينية، وهي تدعى نفاية السفينة نفاية، وهي تابعة لباتافيا، جزر الهند الشرقية الهولندية في 6 فبراير 1822 حاولت الاختصار من خلال مضيق غاسبار بين بيليتونج وجزر بانجكا وترتكز على الشعاب المرجانية. وغرقت السفينة في حوالي 100 قدم (30 م) من الماء، مما أسفر عن مقتل حوالي 1600 شخص.

1823 .. المركب الشراعى جينى .. فى 4 مايو عام 1823، عثر على رسالة بخط يد قبطان المركب الشراعى جينى البريطانية، مكتوب فيها "أنا الوحيد المتبقى على قيد الحياة بدون أى طعام لمدة 71 يوما"، وقد عثر على جثمان القبطان جالسا على كرسى وفى يده القلم الذى كتب به رسالته الأخيرة، واحتفظت المركبة الشراعية "جيني" بشكلها بسبب حالة الطقس، لأنها تجمدت فى القطب الجنوبى، وقد كانت تعمل فى صيد الحيتان.

مجهولة تاريخ الغرق .. مركب مارى سيليست .. اكتشفت مركب مارى سيليست فى 4 ديسمبر 1872، فى المحيط الأطلسى، حيث كانت السفينة تحتوى أشياء ثمينة، وكانت معبأة الغذاء والماء، ورغم أنها كانت غارقة إلا أنها كانت صالحة للإبحار، ولكن لا أحد يعلم ما هو سر غرق المركبة حتى الآن، وتعد مركب مارى سيليست من ضمن أسرار التاريخ البحرية الأكثر شهرة وحيرة.

1912 .. سفينة تايتانك .. تعد سفينة تايتانك من أشهر السفن العالمية التى غرقت نتيجة الاصطدام بجبل جليدى، عام 1912 فى شمال المحيط الأطلسى، وكان على متنها ما يزيد عن ألف راكب وفرد من طاقم السفينة، ومات كل من قفز أو سقط فى المياه فى غضون دقائق نتيجة لانخفاض درجة حرارة المياه لدرجة التجمد.

1948.. كينجري الصينية .. باخرة الركاب انفجرت وغرقت في مصب نهر هوانغبو 50 ميلا (80 كـم) جنوب شنغهاي في 1948، وكان السبب اشتباه في انفجار السفينة عبر لغم خلفته البحرية الإمبراطورية اليابانية في الحرب العالمية الثانية، وعدد القتلى الدقيق غير معروف، ومع ذلك، يعتقد أن ما بين 2750 و 3920 شخصا متوفى، وذلك بعد نجاة ما يقارب الـ1000 شخص آخرين.

1955 .. سفينة أم تى فى جوتيا .. عرف عن السفينة أنها من السفن غير القابلة للغرق، لكنها لم تكن فى مأمن من المشاكل الأخرى، حيث إنها اختفت فى المحيط الهادئ عام 1955، وكان يتواجد بالسفينة ما يقرب من 25 راكبا، كما أنها كانت محملة بحوالى أربعة أطنان من البضائع بما فى ذلك الإمدادات الطبية والأخشاب والمواد الغذائية ومواد النفط، وعندما تم العثور على السفينة تواجد بها الراديو الذى كان يعمل على استغاثة البحرية الدولية، أما قوارب النجاة فقد اختفت وتم العثور على ضمادات ملطخة بالدماء، ويعتقد البعض أن القبطان أصيب أو قتل، وأن الركاب والطاقم لم يكن أمامهم سوى التخلى عن السفينة.