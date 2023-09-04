البرهان يصل جوبا ويبحث مع سلفا كير تطورات أزمة السودان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان.

وتعد هذه ثاني زيارة رسمية للبرهان خارج البلاد منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منتصف أبريل الماضي.

وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان له، إن البرهان سيبحث مع الرئيس سلفا كير ميارديت تطورات الأوضاع فى السودان.

وتأتي زيارة البرهان إلى جوبا، بعد زيارة قام بها إلى العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء الماضي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

من جانبها، نقلت الرئاسة في جوبا في بيان لها عن وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو قوله إنه "من المعروف أن الرئيس كير هو الشخص الوحيد الذي تجمعه خصوصية معينة ومعرفة بالسودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية".

ووفق البيان، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق: "في السودان، نعتقد بأن جنوب السودان هو أفضل بلد مخول القيام بوساطة بشأن النزاع في السودان، لأننا كنا بلدا واحدا على مدى طويل ونعرف بعضنا بعضا، نعرف مشكلاتنا ونعرف حاجاتنا".

من جانبه قال وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق داو أن هذه الزيارة تعد من الأهمية بمكان بالنظر للعلاقات المتميزة التي تربط بين الخرطوم وجوبا مبينا أن الزيارة تشكل فرصة لإطلاع القيادة في دولة الجنوب على تطورات الوضع في السودان وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة للأزمة السودانية وقال أن السودان وجنوب السودان تربطهما حدود مشتركة طويلة تتطلب التنسيق والتعاون لحمايتها وتأمينها وجعلها منافذ للمنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

وأضاف أن الفريق سلفاكير بما يمتلك من حكمة ومعرفة في التعاطي مع الشأن السوداني قادر على إيجاد حل للأزمة التي يعيشها الشعب السوداني حاليا وقال داو إن دولة جنوب السودان يمكن أن تكون المكان المناسب لإيجاد حل للأزمة في السودان وذلك بالنظر لما يربط الشعبين من وشائج اجتماعية فضلا عن العلاقة الودية الطيبة بين البرهان وسلفاكير