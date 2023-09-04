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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء.. تفاصيل 4 حفلات متتالية فى محكى القلعة

صدى البلد

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الاربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

فى الثامنة مساء على مسرح المحكى تقدم مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى عدد من الالحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة ، توبة ، النمر الوردي ، ميدلي عمر خيرت ، الأب الروحى ، ميدلي الأفلام العربية ، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

وفى التاسعة مساء تقدم المغنية نسمة محجوب مختارات من اعمالها التي نالت شهرة منها يامحروسة ، كل شمس وليها ضل ، على طبيعتى ، يا غاوى هروب ، مستغربة ، ليالى اوجينى ، عابر سبيل بالاضافة الى عدد من الاعمال الغربية.

يليها وفي العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنعيش ونشوف وغيرها.

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كما يقام على المسرح الخارجي في السابعة مساء حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام ويقدمان العديد من اعمال الفلكلور الشعبى .

الأفلام العربية الأب الروحى الدولي للموسيقى والغناء السورية لينا شاماميان

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