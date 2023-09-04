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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناظرة 3097 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن  الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن  فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 3097  حالة خلال أغسطس الماضى.

 

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره  لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

 

فيما  كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 300 حالة باطنة  , 497 تخصص الجلدية  و 200 حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 102 حالة حرجة ونحو 301 حالة أطفال إلى جانب161 حالة نساء وتوليد.


ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

المبادرة الرئاسية رئيس الجمهورية موجات فوق الصوتية وكيل الوزارة الإستشارات الطبية بالدقهلية

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