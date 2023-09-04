عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جديد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورتها| شاهد

صدى البلد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

txt

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه فستان قصير باللون الأبيض والاسود، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين الخطيب 

ياسمين ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب اطلالات ياسمين الخطيب اخبار ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

موضوعات متعلقة

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهور لها| شاهد

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

رفقة زوجها وأولادها.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

بالتايجر .. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها | شاهد

تصميم غريب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها بهذا الفستان

ترشيحاتنا

اتفاق بين إسرائيل وقبرص واليونان على إيصال غاز المتوسط إلى أوروبا

سمية أبو العينين: تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يوم تاريخي.. فيديو

الرئيس الكيني يستقبل مدبولي على هامش مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ

الكوكايين.. زلة لسان من وزيرة الخارجية الألمانية بشأن الحبوب الأوكرانية

المكسيك.. نهاية مأساوية لقائد طائرة في حفل اكتشاف نوع مولود جديد| فيديو

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جديد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورتها| شاهد

فاكهة غير متوقعة تحميك من الأمراض المزمنة

أنا الشيخ..صورة تثير الجدل لـ إيلوان ماسك بالزي الخليجي|ما القصة؟

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ