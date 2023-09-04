فستان جديد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورتها| شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه فستان قصير باللون الأبيض والاسود، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين الخطيب