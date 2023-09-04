ربى دقنه.. مصطفى كامل يفاجئ الجميع بنيو لوك جديد

فاجئ الفنان مصطفى كامل - نقيب المهن الموسيقية - الجميع بمقر النقابة العامة، بنيو لوك جديد، خلال فعاليات تكريم الفنان وليد توفيق اليوم.

وظهر مصطفى كامل، في نقابة المهن الموسيقية، بلحية (ذقن) خفيفة، وداعبه الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، قائلا له: «داخل فيلم جديد».

وينتظر أن يقوم الفنان مصطفى كامل، بتكريم الفنان وليد توفيق، بمقر نقابة المهن الموسيقية، في وسط القاهرة اليوم الإثنين.

تكريم وليد توفيق

ينظم مجلس نقانة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، النقيب العام غدا الاثنين حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة . وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين ، إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

ويشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشواراً سامياً علي المستوي الفني والأخلاقي.

أحدث أغاني وليد توفيق

في أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أحدث أغانيه والتى تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو وتوزيع خالد مشى.

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