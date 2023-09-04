عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار محمود فوزي: 129 توصية في المرحلة الأولى من الحوار الوطني

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني قد وصلت لـ 129 توصية، وجاءوا كالآتي: "30 توصية في المجال السياسي، و38 توصية في المجال الاقتصادي، و61 توصية في المجال الاجتماعي"، موضحا أن كل التوصيات جاءت نهائية وبالتوافق بين الجميع داخل الحوار الوطني، ويتم العمل على رفعها لرئيس الجمهورية. 

 

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء استعرض كافة التوصيات، وتم الموافقة عليها، موضحا أن آلية عمل الحوار كالآتي الجلسات العامة يتم انعقادها، ومن ثم يتم الاستماع فيها للآراء من كافة الجهات، ومن ثم يقول مقرر الجلسة ومساعده إن كان هناك حاجة لجلسة خاصة لصياغة التوصيات. 

وواصل أنه بعد عقد الجلسة الخاصة يتم العمل على رفع تقرير خاص لمجلس الأمناء والذي يتم العمل على مراجعة محضر الجلسة، ومن ثم يتم التوافق بين مجلس الأمناء من كافة التيارات على التوصيات، ومن ثم بعد التوافق عليها يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وهذا ما حدث خلال توصيات المرحلة الأولى. 

الحوار الوطني المستشار محمود فوزى رئيس الجمهورية أحمد الطاهري برنامج كلام في السياسة قناة إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

«30 جنيه دفعة واحدة»|تراجع أسعار الدواجن في المحلات بعد هبوط الأعلاف بقوة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

خاص|القنصل الصيني لـ صدى البلد: أمريكا تتنصل من مسئولياتها تجاه الدول النامية

أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس الفلسطيني

مستشار شيخ الأزهر: الإمام الأكبر يهتم بالوافدين ويوفر أحدث الأساليب التعليمية لهم

وفاة ستيف هارويل نجم سماش ماوث عن عمر يناهز 56 عاما

الجمهور يتوافد على حفل أحمد العمرى وياسين التهامى بمحكى القلعة

البنك الأفريقي يضيف حلقة جديدة لسلسلة فروعه بافتتاح مقر العاصمة الإدارية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى كامل يداعب وليد توفيق خلال تكريمه بنقابة الموسيقيين

شاهد.. فلسطيني يتصدر الترند بعد إنقاذه طفلة من الموت في بيت لحم

ربى دقنه.. مصطفى كامل يفاجئ الجميع بنيو لوك جديد

بعد صورها الأخيرة.. 10 صور آثارت الجدل لسارة سلامة| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ