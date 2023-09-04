المستشار محمود فوزي: 129 توصية في المرحلة الأولى من الحوار الوطني

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني قد وصلت لـ 129 توصية، وجاءوا كالآتي: "30 توصية في المجال السياسي، و38 توصية في المجال الاقتصادي، و61 توصية في المجال الاجتماعي"، موضحا أن كل التوصيات جاءت نهائية وبالتوافق بين الجميع داخل الحوار الوطني، ويتم العمل على رفعها لرئيس الجمهورية.

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء استعرض كافة التوصيات، وتم الموافقة عليها، موضحا أن آلية عمل الحوار كالآتي الجلسات العامة يتم انعقادها، ومن ثم يتم الاستماع فيها للآراء من كافة الجهات، ومن ثم يقول مقرر الجلسة ومساعده إن كان هناك حاجة لجلسة خاصة لصياغة التوصيات.

وواصل أنه بعد عقد الجلسة الخاصة يتم العمل على رفع تقرير خاص لمجلس الأمناء والذي يتم العمل على مراجعة محضر الجلسة، ومن ثم يتم التوافق بين مجلس الأمناء من كافة التيارات على التوصيات، ومن ثم بعد التوافق عليها يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وهذا ما حدث خلال توصيات المرحلة الأولى.