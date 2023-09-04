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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

أرشيفية
أرشيفية

أحل المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة قضية فساد متهم فيها  3 ىمسئولين بشركة أليانز العالمية للتأمين على الحياة وطالب وأخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال العملاء بالشركة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفتيهما ب من العاملين بإحدى شركات المساهمة الأول مساعد مدير إدارة التأمين البنكي والثاني  مندوب مبيعات بإدارة التأمين البنكي بشركة اليانز لتأمينات الحياة استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما،

حيث  استوليا على مبلغ  ۳۸ ٥٤٠١۳۰ جنيه  المملوك لشركة اليانز لتأمينات الحياة مصر، وكان ذلك حيلة بأن تسلم المتهم الأول الشيكات الصادرة من الشركة جهة عمله لصالح العملاء  ا. ج بمبلغ 34636,78 جنيه وأ. ح بمبلغ ١٥٨٩١ جنيه وزينب وح. ح بمبلغ 47496.48 جنيه وب.م بمبلغ 4889.35 جنيه وب.ك  بمبلغ 33046.48 جنيه  و ز. د  بمبلغ 33046.48 جنيه مقابل تصفية وثائق التأمين الخاصة بهم، وأنشأ الثاني بواسطة مجهول حسابات بنكية لدى بنك مصر فرع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر تحمل أسماء العملاء سالفي الذكر بموجب بطاقات أرقام قومية مزورة ثابت بها أسماء العملاء سالفي الذكر وتغاير في بياناتها بيانات العملاء الأصلية لتوافق أسماء المستفيدين بالشيكات الصادرة من الشركة جهة عملهما، وقدما بواسطة مجهول طلبات تحويل للمبالغ المودعة بموجب تلك الشيكات لحساب المتهم الأول الشخصي لدى بنك مصر كما قدما تفويضات لاستلام المتهمين من الثالث إلى الخامس بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بتلك الحسابات، مما مكنهم من الحصول على قيم المبالغ المشار إليها من خلال تحويل بعضها للحساب البنكي الخاص بالمتهم الأول وسحب البعض الآخر من خلال ماكينات الصرف الآلي

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