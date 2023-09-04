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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الجمهور يتوافد على حفل أحمد العمرى وياسين التهامى بمحكى القلعة

صدى البلد

فتحت قلعة صلاح الدين الأيوبي أبوابها لجمهور حفل الفنان أحمد العمرى، والفنان ياسين التهامي، في فعاليات اليوم الحالى عشر بالدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وتوافد عدد كبير من الجمهور على الحفل الذي يرتقب أن يبدأ في الثامنة مساءا، حيث يقدم أحمد العمرى الفقرة الأولى، ويكون ياسين التهامى نجم الفقرة الثانية من الحفل.

يقدم المنشد احمد العمرى مجموعة من الإبتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يامن اناجى ، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، ياحبيب الله، تملكتم عقلى، صلي يارب وسلم، مولاى إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة .

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

وفي يوم الجمعة 25 أغسطس، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي الى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الأسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا ، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

ياسين التهامي قلعة صلاح الدين الأيوبي

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