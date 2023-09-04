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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تطبيق "العمرة البدل".. الحكم الشرعي في أداء العمرة لشخص آخر

العمرة
العمرة

رد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إطلاق ابلكيشن أو تطبيق العمرة بـ 4 آلاف جنيه، والذي أثار حالة الجدل. 

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وقال “هندي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أنه لا يجوز تحويل الأمور الدينية لـ"بزنسس"، منوها بأن هذا الأمر يعد عدم احترام لشعائر الله عز وجل، واعتبار عمل العمرة “تجارة”. 

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه مرفوض تماما هذا التطبيق، ويجب التصدي لمثل هذه المحاولات للنصب على المواطنين. 

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