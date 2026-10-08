استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر بعدة مقذوفات.. وإصابات في صفوف الطاقم

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بعدة مقذوفات في الخليج قبالة سواحل قطر.

وقالت الهيئة الملاحية البريطانية، وفقا لشبكة بي بي سي، إن الناقلة تعرضت لـ "مقذوفات متعددة" على بعد 51 ميلاً بحرياً (94 كم) شمال مدينة الشمال القطرية، مؤكدة وقوع إصابات.



تحديد هوية الناقلة



وحددت شركة الاستخبارات البحرية "فانجارد" السفينة بأنها ناقلة النفط والكيماويات "أيسرز" التي ترفع علم أنتيجوا وبربودا، والتي كانت محملة بالبضائع يوم السبت أثناء إبحارها باتجاه مضيق هرمز الذي يربط الخليج بخليج عمان.

تصاعد استهداف السفن التجارية



وتتعرض السفن التجارية لهجمات متكررة في المنطقة منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في فبراير الماضي.



وبحسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، لقي ما لا يقل عن 24 بحاراً حتفهم في 93 حادثة مؤكدة.



وأشارت المنظمة إلى أن آخر حادثة أسفرت عن إصابات كانت في 9 سبتمبر، عندما قُتل بحاران في هجوم على ناقلة النفط "إل جايا" التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز، شمال شبه جزيرة مسندم العمانية مباشرة.



ونقل عن مارتن كيلي، رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس ريسك، قوله إن هذا هو أول هجوم يتم الإبلاغ عنه على سفينة في هذه المنطقة الغربية من مضيق هرمز منذ ذلك اليوم.

حريق في ناقلة ثانية بخليج عمان



وفي حادث منفصل، أفادت "فانجارد" باندلاع حريق على متن ناقلة أخرى يوم الخميس في خليج عمان، على بعد حوالي 40 كيلومتراً شرق الفجيرة بالإمارات، مرجحة أن تكون السفينة "دالكوت" المسجلة في جزر مارشال.