طريقة عمل الدونات الأمريكية للشيف إسلام عمر

طريقة عمل الدونات الأمريكية، بطريقه سهلة وبسيطة تغنيكِ عن شرائها من الخارج.

ويقدم الشيف إسلام عمر طريقة عمل الدونات الأمريكية، كما يلي.



مقادير عمل الدونات الأمريكية

2 كوب دقيق

ملعقة ونص ملعقة صغيرة خمارة

1 ونص ملعقة صغيرة خميرة كيماوية

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة زبدة

نص كوب حليب

1 بيضة

سكر( للتزين )



طريقة عمل الدونات الأمريكية

في وعاء، اخلطي المكونات الجافة الدقيق مع الخميرة الكيماوية و الخمارة والملح.

في وعاء آخر، أضيفي البيض مع الزبدة، السكر الحليب والفانيليا.

اخلطي المكونات على بعضها جميعا، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قطعي العجينة على شكل دوائر.

في مقلاة على النار، اقلي الدونات في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي السكر الأبيض وقدميها ساخنة.