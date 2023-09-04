نشرة المرأة والصحة.. رانيا يوسف بفستان لافت.. تحذير من نوع زجاجات مياه للمدارس.. طريقة عمل برجر الدجاج بنصف صدور

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها.

وتألقت رانيا يوسف، مرتديه فستان منقوش باللون الأبيض والأحمر ذا تصميم مميز ومختلف ليكشف عن جمالها.

بدأ أولياء الأمور في شراء أدوات المدارس وخصوصا زجاجات المياه المنتشرة بأنواع مختلفة وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان المعلومات عن زجاجات المياه خطيرة جدا.

لذلك قدمت نصائح كيف تختار بلاستيك آمنا لك ولأولادك



وتابعت شيرين هل اشتريت في يوم زجاجة أو طبقاً من البلاستيك

كنتي تحاولين تحضير أكلات مختلفة لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل برجر الدجاج بطريقة سهلة ورائعة سريعة.

المقادير

نص كيلو صدور دجاج مفرومة

ملعقة صغيرة كاتشب

ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة صغيرة صويا