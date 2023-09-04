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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها. 

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وتألقت رانيا يوسف، مرتديه فستان منقوش باللون الأبيض والأحمر ذا تصميم مميز ومختلف ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وآليكم صور رانيا يوسف 

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