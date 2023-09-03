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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة زوجها وأولادها.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

ريهام أيمن
ريهام أيمن

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال. 

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وتألقت ريهام أيمن، مرتديه بنطال من الجينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه تي شيرت باللون الاسود ليتناسب مع ظهورها اللافت .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها. 

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور ريهام أيمن

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