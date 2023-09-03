بالتايجر .. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت سارة سلامة، مرتديه بنطال رياضي من التايجر، ونسقت معه توب دون أكمام من نفس القماش ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع اطلالتها المميزة.

وإليكم صور سارة سلامة