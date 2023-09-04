تفاصيل انطلاق الإستراتيجية الوطنية للسكان.. فيديو

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن المؤتمر العالمي للسكان يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول في مجالات السكان والصحة: ومن ثم، أكد أهمية توسيع دور القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى الدول النامية والمتقدمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة دي ام سي، :"في إطار هذا المؤتمر، سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسكان، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وضمان الحقوق الإنجابية، وتتضمن هذه الاستراتيجية جوانب مهمة مثل تنظيم الأسرة بشكل شامل ودمج خدماتها مع الصحة الأولية، وتوفير وسائل متنوعة لتحقيق أهدافها. كما تركز أيضًا على توعية المجتمع وتقديم المشورة الشاملة، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات تسويقية مبتكرة لتعزيز تنظيم الأسرة.

وأكمل:" تسعى الاستراتيجية إلى التركيز على احتياجات المسنين ووضع خطة واضحة لتلبيتها، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب واستغلال طاقاتهم بشكل فعّال.