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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تريد الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية دون إغضاب بكين

صدى البلد

تستعد إيطاليا لإلغاء عضويتها المثيرة للجدل في مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية، والانخراط في رقصة دبلوماسية متقنة لتجنب إغضاب بكين وإثارة أعمال انتقامية ضد الشركات الإيطالية.

 

أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، محادثات في بكين يومي الأحد والاثنين لتسهيل الخروج السلس قدر الإمكان من المبادرة مع وضع الأساس لاتفاقيات اقتصادية بديلة مع الصين.

 

وقال وزير الخارجية الإيطالي للصحفيين في بكين: "لم نحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق بالحزام والطريق، لكن هذا لا يهم". "نحن مصممون على المضي قدما في خطط لتعزيز علاقاتنا التجارية."

 

أعربت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني منذ فترة طويلة عن عدم ارتياحها لمذكرة الحزام والطريق التي وقعتها حكومة روما السابقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2019.

 

كانت هذه المذكرة هي المرة الأولى التي توقع فيها مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات الصناعية على مشروع البنية التحتية العالمي للرئيس شي، وكان يُنظر إليها على أنها انقلاب دعائي لشي في وقت كانت فيه مبادرة الحزام والطريق تواجه انتقادات داخل الصين وفي بعض الدول المشاركة.

 

أثار قرار روما بالتسجيل الدهشة في واشنطن وفي عواصم الاتحاد الأوروبي. وانتقدت رئيسة الوزراء ميلوني، التي كانت في المعارضة آنذاك، القرار بشدة. لم تكن لمذكرة التفاهم مع الصين سوى عواقب عملية قليلة ولم تؤد إلى أي استثمارات صينية كبيرة في إيطاليا. كما أنها لم تساعد الشركات الإيطالية على تعزيز الصادرات إلى الصين، وهي المنطقة التي تتخلف فيها إيطاليا عن الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا.

 

تنظر العديد من الدول الغربية إلى المبادرة كوسيلة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي العالمي للصين. وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين في سياق التوترات الجيوسياسية المتنامية، والتي تفاقمت بسبب تحالف شي الوثيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من نفوذ بكين العالمي، فقد مارست ضغوطًا على إيطاليا للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك عندما زارت ميلوني البيت الأبيض في يوليو. وفي ذلك الوقت، أخبرت ميلوني الرئيس بايدن بأنها لا تزال تقوم بتقييم خياراتها.

 

تقول إيطاليا إنها لم تتخذ قرارًا رسميًا بعد بشأن إلغاء عضويتها في مبادرة الحزام والطريق. لكن المسؤولين في روما لم يخفوا رغبتهم في الانسحاب. وسيتم تجديد المذكرة تلقائيا عام 2024 ما لم تنسحب إيطاليا رسميا بحلول أواخر هذا العام.

 

وصف وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو مؤخراً القرار الأصلي بالتوقيع على الخطوة بأنه "مرتجل وفظيع". وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا إن السؤال الآن هو "كيف نعود إلى خطواتنا دون الإضرار بالعلاقة".

 

تقول إيطاليا إنها تريد تعزيز العلاقات التجارية مع الصين بطرق أخرى، بما في ذلك عن طريق تحويل تركيز التعاون نحو اتفاق ثنائي قائم مختلف، يسمى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

 

قال مسؤولون في روما إن ميلوني تشعر بالقلق من أن بكين قد تعاقب إيطاليا على إعلان الانسحاب من خلال الحد من الصادرات الإيطالية إلى الصين.

 

قال المسؤولون إنه من المتوقع أن تسافر إلى الصين هذا الخريف وتريد حل المشكلة بحلول ذلك الوقت. وقال هؤلاء الأشخاص إنه من أجل تأمين دعم سياسي واسع النطاق للانسحاب، تريد ميلوني أن يصوت البرلمان عليه قبل رحلتها.

 

قالت الصين علنًا إنها تريد أن تظل إيطاليا عضوًا في مبادرة الحزام والطريق، لكن هناك أيضًا دلائل تشير إلى أن بكين قبلت إلغاء روما باعتباره أمرًا لا مفر منه. وقال مقال حديث في صحيفة جلوبال تايمز، الناطقة باسم الحزب الشيوعي، إن خروج إيطاليا من مبادرة البنية التحتية "لا ينبغي أن يكون ضارًا بشكل أساسي" بالعلاقات الثنائية.

 

قال مسؤول إيطالي كبير سابق: "نحن بحاجة إلى استخدام اللباقة والأناقة والأدب الدبلوماسي حتى لا نضر بالعلاقة الجيدة التي لدينا مع الصين". وقال: "نريد نفس النوع من العلاقة التي تربط بين فرنسا وألمانيا"، مشيرا إلى أن باريس وبرلين تربطهما علاقات اقتصادية أكثر ربحية مع الصين على الرغم من عدم التوقيع على مبادرة الحزام والطريق.

 

إيطاليا الحزام والطريق بكين

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