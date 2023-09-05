هغني صعيدي فلاحي.. لينا شماميان تفجر مفاجأة عن حفلتها في محكى القلعة

عبرت المطربة اللبنانية لينا شماميان، عن عميق سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة، مشيرة إلى أن المشاركة في المهرجان حدث فني رائع.

وأضافت لينا شماميان، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن الحضور للمهرجان يكون حضور ضخم وقوي من الجماهير، متابعة انه انا من محبي محكي القلعة كونه مهرجان مميز.

وتابعت المطربة اللبنانية لينا شماميان، انه استعد لحفلتي في مهرجان القلعة بقوة واقدم عدد مختلف من الأغاني الاي غنيتها في مسيرتي الفنية، واقدم اغاني مصري صعيدي فلاحي في حفلتي في محكي القلعة.



