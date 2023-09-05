منع الشيخوخة وهشاشة العظام.. فوائد غير متوقعة لقشر الرمان

تعد قشور الرمان من المواد الرخيصة جدا بل ويتم القائها في القمامة في كثير من الأحيان

ووفقا لما جاء في موقع .netmeds نعرض لكم أهم فوائد واستخدامات قشور الرمان

تحتوي قشور الرمان على مضادات الأكسدة القوية، وقد تساعد في تحسين نوعية الحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر.

وقد تمت الإشارة إلى أن الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا مهمًا في تطور مرض الزهايمر.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن مستخلص قشر الرمان، إلى جانب المكملات الغذائية النباتية الأخرى، يعزز بشكل ملحوظ الأداء المعرفي.

يكافح السرطان

ويعزى وجود البونيكالاجين، وهو مركب بوليفينوليك في قشور الرمان إلى امتلاك خصائص مضادة للسرطان وكشفت العديد من الدراسات أن مستخلص قشر الرمان ذو التأثيرات المضادة للتكاثر يساعد على إبطاء أو منع انتشار الخلايا السرطانية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والفم والقولون و علاوة على ذلك، وجد الباحثون أيضًا أن خصائص قشر الرمان المضادة للأكسدة القوية والتي تحمي الكبد تعتبر ذات قيمة في مكافحة سرطان الكبد.

صحة الأسنان

غالبًا ما تستخدم مستخلصات قشر الرمان في غسول الفم ومعجون الأسنان، لقد أظهر هذا المستخلص قدرته على منع تكون البلاك وحمل الأسنان ومنع تسوس الأسنان .

من المعروف أن الخاصية القوية المضادة للبكتيريا لقشور الرمان لعلاج تقرحات الفم وأمراض الأسنان واللثة بالإضافة إلى ذلك، فإن عمل هذا المستخلص المضاد للبكتيريا يقلل من الالتهابات ويسرع عملية شفاء الجروح.

يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية يصنف على أنه التهاب المفاصل.

تلعب الخصائص القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في مستخلص قشر الرمان دورًا رئيسيًا في تقليل شدة التهاب المفاصل الروماتويدي.

في حين أن جودة مركب البونيكالاجين الموجود في هذا القشر تمنع التهاب المفاصل وتلف الغضروف.

يعزز صحة العظام

بفضل ثروة المعادن الأساسية والمركبات النشطة بيولوجيا، فإن مستخلصات قشر الرمان مفيدة في منع فقدان العظام وتجديد أنسجة العظام الجديدة.

يعتبر تناول شاي قشر الرمان بانتظام أمرًا ذا قيمة ويمنع خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

إلى جانب ذلك، فإن القشور المليئة بالعفص والبوليفينول والفلافونويد، عند تناولها كمكمل غذائي لها تأثير إيجابي على صحة العظام.

إبطاء علامات الشيخوخة

يعد التعرض للملوثات البيئية الضارة وأضرار أشعة الشمس من الأسباب الرئيسية للشيخوخة المبكرة.

تشير الدراسات إلى أن مستخلص قشر الرمان عند دمجه مع زيت البذور يعزز تخليق البروكولاجين، الذي يحارب الإنزيمات التي تحطم الكولاجين وتعزز نمو خلايا الجلد وتعمل هذه العملية على تأخير شيخوخة الجلد بشكل فعال وتلاشي الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



علاجات التهاب الحلق

لقد تم تقدير مستخلص قشر الرمان بشكل كبير في النظام الطبي التقليدي لتخفيف نزلات البرد والسعال.

يتم خلط مسحوق المستخلص مع الماء والغرغرة لتخفيف التهاب الحلق. تشير الأدلة بقوة إلى أن المستخلص الكحولي المائي لقشر الرمان يمتلك خصائص مضادة للجراثيم تساعد في علاج التهاب الحلق والسعال.

