تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في السيطرة على نوبات النقرس، وتقليل تراكم حمض اليوريك في الجسم، لذا إليك بعض الأطعمة التي يُنصح بتجنبها لمرضى النقرس، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

تنبيه لمرضى النقرس.. توقفوا عن تناول هذه الأطعمة فورا

اللحوم الحمراء والأحشاء: تحتوي اللحوم الحمراء والأحشاء على مستويات عالية من البورينات التي تؤدي إلى زيادة إنتاج حمض اليوريك، قد تشمل هذه اللحوم اللحم البقري والحمل والضأن والكبد والكلى.

الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون والتونة على مستويات مرتفعة من البورينات. يُنصح بتقليل استهلاك هذه الأسماك.

الأطعمة البحرية: بعض الأطعمة البحرية مثل الجمبري والربيان والقشريات تحتوي على مستويات عالية من البورينات. يُنصح بتجنب تناولها.

الأطعمة المحفوظة والمعالجة: الأطعمة المعالجة والمحفوظة مثل اللحوم المعلبة والنقانق والسجق قد تحتوي على مواد إضافية مثل المواد الحافظة والملح والدهون المشبعة، ويمكن أن تزيد من نوبات النقرس.

المشروبات الكحولية: يجب تجنب المشروبات الكحولية أو تقليل استهلاكها بشكل كبير، خاصة البيرة والشراب الساخن المُحلى بالسكر.

المشروبات الغازية المحلاة: تحتوي المشروبات الغازية المحلاة على سكر مضاف أو الأحماض الصناعية التي قد ترتبط بزيادة خطر نوبات النقرس.

وبالإضافة إلى ذلك، يُنصح بمراجعة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على نصائح مخصصة وتوجيهات غذائية محددة لحالتك الصحية الفردية.