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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة بريانسك

صدى البلد

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز أن جهاز الأمن الفيدرالي أحبط محاولة مخربين أوكرانيين لدخول منطقة سيفسكي في المقاطعة.

وكتب بوجوماز على قناته في "تلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، لقد:"أحبط موظفو إدارة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي في مقاطعة بريانسك والوحدات الملحقة بوزارة الدفاع في منطقة سيفسكي الحدودية بالمقاطعة، محاولة لاختراق أراضي روسيا من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".

وأوضح حاكم المقاطعة، أنه تم العثور في مكان الاشتباك على أسلحة وذخائر بينها أجنبية تركها المخربون.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى لتسلل مجموعات إرهابية أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك. ففي 31 أغسطس الماضي أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي القضاء على مجموعة مكونة من قوات وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، خططت لترتيب سلسلة من الهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية ومنشآت الطاقة في روسيا.

وتهاجم القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وتقوم بمحاولة استهداف منشآت مدنية، بواسطة الطائرات المسيرة.

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