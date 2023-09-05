مكنش معايا غير 12 ألف جنيه.. صبحي خليل يكشف تفاصيل إصابة ابنته بالسرطان

كشف الفنان صبحي خليل، أن ابنته الكبرى "داليا" أُصيبت بمرض السرطان و أستمر معها لمدة 7 سنوات، و بالبداية لم تكن هناك أي تشخيصات تُظهر احتمالية إصابتها بهذا المرض.

وأضاف "خليل"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه تم تشخيصها بأن لديها سرطان من الدرجة الرابعة نتيجة تناولها أدوية و مضادات حيوية بسبب تشخيص خاطئ.

كنت بمر بأزمة مادية

وأوضح "خليل"، أن بعد معرفته بهذا الخبر كان يمر بأزمة مادية و لا يتملك في حسابه البنكي سوى 12 ألف جنيه فقط، و أول جلسة كيماوي كانت بـ 24 ألف جنيها، منوها إلى أنها اتخذت 74 جلسة كيماوي.

سبب سفرها إلى فرنسا

وتابع، أنه كان يعمل في هذه الفترة حتى يعالجها، مضيفا أنها قامت بالسفر إلى فرنسا لتقوم بإجراء عملية زرع نخاع و ذهب إليها هو و زوجته بعد شهرين، مؤكدا أن حاليا تم شفائها و أنها بأفضل حال.