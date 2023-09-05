عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنش معايا غير 12 ألف جنيه.. صبحي خليل يكشف تفاصيل إصابة ابنته بالسرطان

صدى البلد

كشف الفنان صبحي خليل، أن ابنته الكبرى "داليا" أُصيبت بمرض السرطان و أستمر معها لمدة 7 سنوات، و بالبداية لم تكن هناك أي تشخيصات تُظهر احتمالية إصابتها بهذا المرض.

وأضاف "خليل"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه تم تشخيصها بأن لديها سرطان من الدرجة الرابعة نتيجة تناولها أدوية و مضادات حيوية بسبب تشخيص خاطئ.

كنت بمر بأزمة مادية

وأوضح "خليل"، أن بعد معرفته بهذا الخبر كان يمر بأزمة مادية و لا يتملك في حسابه البنكي سوى 12 ألف جنيه فقط، و أول جلسة كيماوي كانت بـ 24 ألف جنيها، منوها إلى أنها اتخذت 74 جلسة كيماوي.

سبب سفرها إلى فرنسا

وتابع، أنه كان يعمل في هذه الفترة حتى يعالجها، مضيفا أنها قامت بالسفر إلى فرنسا لتقوم بإجراء عملية زرع نخاع و ذهب إليها هو و زوجته بعد شهرين، مؤكدا أن حاليا تم شفائها و أنها بأفضل حال.  

صبحي خليل السرطان جلسة كيماوي فرنسا ابنة صبحي خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| تفاصيل

ترشيحاتنا

قرعة كأس العالم للأندية اليوم في جدة بمشاركة الأهلي.. تفاصيل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

اليوم.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الياباني في القاهرة

اليوم.. بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري في مزايدة عمومية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة مخيم نور شمس في طولكرم

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ