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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء الفنان صبحي خليل على الهواء بسبب مكالمة ابنته ورسالتها له

الفنان صبحي خليل
الفنان صبحي خليل

بكى الفنان صبحي خليل، على الهواء تأثرا بمكالمة ابنته "داليا" التي كانت تعاني من مرض السرطان لمدة 7 سنوات.

وقالت داليا خليل، خلال مكالمتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنها أجرت العديد من العمليات و لكنها بعد كل عملية كانت تنده على والدها لتطمئنه.

ووجهت داليا خليل، رسالة لوالديها على الهواء قائلة: "مقدرش أعيش من غيركوا، أنتم أهم حاجة في حياتنا وحياة صحابنا، و بدعيلهم باستمرار".

هديتها لوالدها في عيد ميلاده

وأوضحت، أنها أهدت والدها براد شاي قديم بعيد ميلاده؛ لحبه و تقديره للأشياء الكلاسيكية، منوهة بأنها تغير على والدها من المعجبات، خاصة عند تواجدها معه بالأماكن العامة.
 

صبحي خليل السرطان داليا خليل مرض ابنة صبحي خليل الأشياء الكلاسيكية

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