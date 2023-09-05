بكاء الفنان صبحي خليل على الهواء بسبب مكالمة ابنته ورسالتها له

بكى الفنان صبحي خليل، على الهواء تأثرا بمكالمة ابنته "داليا" التي كانت تعاني من مرض السرطان لمدة 7 سنوات.

وقالت داليا خليل، خلال مكالمتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنها أجرت العديد من العمليات و لكنها بعد كل عملية كانت تنده على والدها لتطمئنه.

ووجهت داليا خليل، رسالة لوالديها على الهواء قائلة: "مقدرش أعيش من غيركوا، أنتم أهم حاجة في حياتنا وحياة صحابنا، و بدعيلهم باستمرار".

هديتها لوالدها في عيد ميلاده

وأوضحت، أنها أهدت والدها براد شاي قديم بعيد ميلاده؛ لحبه و تقديره للأشياء الكلاسيكية، منوهة بأنها تغير على والدها من المعجبات، خاصة عند تواجدها معه بالأماكن العامة.

