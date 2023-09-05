صبحي خليل: كنت هتجنن للمشاركة بمسلسل الاختيار وعايز أسيب تاريخ لأولادي

كشف الفنان صبحي خليل، عن إرادته و إصراره الشديد بالمشاركة بمسلسل الاختيار، معقبا: " كنت هتجنن في أول جزئين و عايز أشتغل بعمل وطني".

وأوضح صبحي خليل، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن مسلسل الاختيار هو توثيق و عمل وطني سيبقى للأجيال، لافتا: "كنت بدعي أنهم يطلبوني بالجزء الأول و الثاني للاختيار إلى أن جاء ترشيحي بالجزء الثالث".

دوره بمسلسل الاختيار

وأضاف، أنه شعر بسعادة كبيرة بعد معرفته أنه سيؤدي دور هام بالمسلسل و كان دور رئيس الوزراء السابق "هشام قنديل"، موضحا: "كنت عايز أسيب تاريخ حلو لأولادي".



