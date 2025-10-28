بحضور الأمين العام.. بدء المؤتمر الجماهيري الحاشد لـ”الجبهة الوطنية” لدعم مرشحي الحزب بمحافظة الإسكندرية

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل مع المواطنين والتعريف برؤيته وبرنامجه الانتخابي.

يحضر المؤتمر الجماهيري الحاشد عدد من قيادات الحزب، أبرزهم: السيد القصير الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين مرشحا الحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وأحمد رسلان أمين التنظيم، ومحمد فرج عامر أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والدكتور سيد سليمان أمين التنظيم بمحافظة البحيرة، والنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وعضو الحزب، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة.

وشهد المؤتمر تأكيدًا على دعم مرشحي الحزب في الإسكندرية، وهم المهندس أحمد حلمي عن دائرة سيدي جابر، وعادل الكاشف وإنجي مراد فهيم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا.

ويحرص الحزب على خوض معركته الانتخابية بروح من الشفافية الكاملة والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، ليقدم نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والانضباط، مؤكدًا أن اختيار مرشحيه جاء بعد دراسة دقيقة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لطموحات الجماهير وتجسيدًا لقيم الحزب وتوجهاته.

ويشدد الحزب على أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتشكيل مجلس النواب الجديد تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية ووعي.

