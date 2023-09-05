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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية

ستافان دي ميستورا
ستافان دي ميستورا

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، وصل إلى مدينة العيون؛ لإجراء مشاورات "مع كل الأطراف المعنية"، في أول زيارة إلى هذه المنطقة المتنازع عليها منذ تعيينه في هذا المنصب قبل عامين.


وقالت المنظّمة الدولية في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن دي ميستورا "ينتظر بفارغ الصبر إجراء زيارات في المنطقة، وعقد لقاءات مع كل الأطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل".


وأضافت أن المبعوث الأممي يأمل من هذه الزيارة أن "تدفع قدماً بطريقة بناءة العملية السياسية حول الصحراء الغربية"، ولم تكشف الأمم المتحدة في بيانها عن الوقت الذي سوف يستغرقه دي ميستورا، أو ذكر أي تفاصيل تتعلق ببرنامج زيارته.


ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف، وفي مطلع يوليو الماضي توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.


والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي"، وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.


وعقدت آخر طاولة مستديرة في ربيع 2019 بحضور المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل على قرار بشأن قضية الصحراء الغربية.

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