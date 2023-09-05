حنان ترك برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة حنان ترك، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنان ترك في باطلالة محتشمة وجذابة برفقة زوجها مما نال اعجاب متابعيها.

وكانت آخر أعمال الفنانة حنان ترك الدرامية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.

أنجح أعمال حنان ترك

ومن أنجح أعمال الفنانة حنان ترك، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وأفلامالمخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" أمام الفنان محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة "معزينة ومنة شلبي.