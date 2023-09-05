عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من إسرائيل.. دوي انفجارات قوية في قري لبنانية| ماذا يحدث؟

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأنه سمع دوي انفجارات قوية في قرى وبلدات مرجعيون وحاصبيا والعرقوب.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن الانفجارات ناجمة عن مناورات عسكرية إسرائيلية.

وكان في وقت سابق قد اعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن قواته في الجبهة الداخلية اجرت مناورة عسكرية للتعامل مع سيناريوهات سقوط صواريخ.

وذكر  متحدث باسم جيش الاحتلال إن المناورة العسكرية تخللها تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كفار فرديم قرب حدود لبنان، وفي منطقة موريشت وكيبوتس كيشور شرق عكا.

واجري جيش الاحتلال، مناورة عسكرية في منطقة جبل دوف عند الحدود الشمالية.

ووفق بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن المناورة العسكرية تخللها حركة نشطة للمركبات العسكرية، حيث سمع دوي انفجارات، وإطلاق نار.

لقطات مرعبة.. انفجار وحريق هائل بمطعم شهير في لبنان| شاهد

لبنان.. شاهد انفجار مولد كهربائي و اندلاع حريق هائل ببيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

حقيقة تلقي ديانج عرضا للرحيل عن الأهلي

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

غدا.. رائحة الغاز تنتشر بالمعادي بسبب صيانة الخطوط| تفاصيل وأماكن

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

موضوعات متعلقة

مشكلة خطيرة تهدد لبنان عبر حدودها.. ما القصة؟

مفاجأة.. مرفأ بيروت يضيف لخزينة لبنان هذا المبلغ

ترشيحاتنا

الأرصاد التركية تحذر من وجود أمطار غزيرة في هذه المناطق

أول اتصال رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وإيران منذ الإفراج عن الأموال المجمدة

المولد النبوي.. حسم الجدل حول الاحتفال به وشراء الحلوى

إجازات شهر سبتمبر 2023.. حرمان هؤلاء الموظفين منها.. وهذه حقيقة ترحيلها

ليست المرة الأولي.. اختيار مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا

ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

فيديو

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ