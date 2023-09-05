قادمة من إسرائيل.. دوي انفجارات قوية في قري لبنانية| ماذا يحدث؟

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأنه سمع دوي انفجارات قوية في قرى وبلدات مرجعيون وحاصبيا والعرقوب.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن الانفجارات ناجمة عن مناورات عسكرية إسرائيلية.

وكان في وقت سابق قد اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن قواته في الجبهة الداخلية اجرت مناورة عسكرية للتعامل مع سيناريوهات سقوط صواريخ.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال إن المناورة العسكرية تخللها تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كفار فرديم قرب حدود لبنان، وفي منطقة موريشت وكيبوتس كيشور شرق عكا.

واجري جيش الاحتلال، مناورة عسكرية في منطقة جبل دوف عند الحدود الشمالية.

ووفق بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن المناورة العسكرية تخللها حركة نشطة للمركبات العسكرية، حيث سمع دوي انفجارات، وإطلاق نار.