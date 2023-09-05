الكشف عن شبكة لتهريب الكوبيين إلى روسيا بغرض القتال بأوكرانيا



قالت وزارة الخارجية الكوبية، إن مواطنين كوبيين يتم تهريبهم للقتال إلى جانب روسيا في حربها في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقالت الحكومة الكوبية إن عملية تهريب البشر يديرها مجرمون، مضيفة أنه تم دمجهم في القوات المشاركة في العمليات الحربية في أوكرانيا.

وتعمل السلطات الآن على “تحييد وتفكيك” الشبكة الإجرامية المسؤولة عن تهريب الكوبيين إلى روسيا. ولم تعلق روسيا بعد على هذه الاتهامات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يسافر فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة إمكانية تزويد موسكو بمزيد من الأسلحة.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الاثنين نقلا عن مصادر أمريكية وحليفة أن كيم سيسافر على الأرجح في رحلة نادرة للخارج بقطار مصفح من بيونج يانج إلى فلاديفوستوك على ساحل روسيا المطل على المحيط الهادئ حيث سيلتقي بوتين.

بينما وفي اتجاه آخر، يزعم الجيش الأوكراني إنه في ساحة المعركة في أوكرانيا، يتم دفع القوات الروسية إلى الخلف في الجنوب وكذلك على طول الجبهة الشرقية بالقرب من باخموت.