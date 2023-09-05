منهم طلاب جامعيون.. الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله والبيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين بينهم طالبان جامعيان من محافظة رام الله والبيرة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومجد حجاج من مدينة البيرة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوة عسكرية اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت كلا من المواطن صبر الطويل، وعبدو البواب، وعدي حمدان بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأندلعت مواجهات قد اندلعت بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مخيمي الأمعري والجلزون أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.