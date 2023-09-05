محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف مدن المحافظة، وفي شتي القطاعات ومن بينها قطاع الكهرباء.



وأضاف المحافظ، خلال استقباله المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمكتبه ، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه قريبًا سيتم افتتاح محطتي كهرباء أحدهما في الشلاق والأخرى في المساعيد.



أشار المحافظ، إلي موافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على انشاء مولدات في منطقة شرق العريش لتغطية احتياجات وتوسعات المنطقة من مطار العريش والميناء البحري وجامعة العريش.



أعلن المحافظ أن الكهرباء زادت في شمال سيناء بنسبة 8 أضعاف خلال الفترة الماضية بسبب المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء بدعم من القيادة السياسية.



بدوره أكد المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، علي حرص الشركة على التعاون مع المحافظة في رفع العناء عن المواطنين بشمال سيناء، وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل تعمير وتنمية سيناء.



وأستعرض أبو وردة ما نفذته الشركة من مشروعات في قطاع الكهرباء على أرض شمال سيناء منها إنشاء خطوط جهد متوسط ومنخفض جديدة وإعادة تأهيل كافة شبكات الجهدين بالمحافظة وتوصيل الكهرباء لقري الصيادين وزمامات المآخذ ومحطات المياه والآبار والمدارس والتجمعات التنموية والمشاريع القومية بكافة المحافظة.

موزع رفح الجديد:



وأشار أبو وردة ،الي الانتهاء من إنشاء موزع رفح الجديد وتوصيل الكهرباء لكافة المدينة، مؤكدا علي أنه يجري الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل مدينة العريش كامل.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد كبير من القرى العائدة وإطلاق التيار الكهربائي وجاري الانتهاء من باقي القري حيث تعمل بها عدد سبع مجموعات تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع شمال سيناء.