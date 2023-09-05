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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. هذه الأطعمة خطر على صحة القلب والدماغ

أطعمة خطيرة على صحة
أطعمة خطيرة على صحة القلب والدماغ

حذر خبراء سلامة الغذاء ، أن الإفراط في استهلاك أغذية معينة قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، أن الأمر لا يقتصر على الأطعمة الغير صحية مثل المقليات والوجبات السريعة والسكريات فقط بل يمكن أن توجد أطعمة صحية معلبة بها مواد حافظة تضر بالصحة، لذا تجنب بعض أنواع الأطعمة التي تنعكس آثارها سلبا على صحة الدماغ وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب أيضاً، فما هي أسوأ الأطعمة على صحة شرايين القلب والدماغ ؟


أطعمة خطيرة على صحة القلب والدماغ:

الأسماك:

قد تحتوي بعض الأنواع من الأسماك، على مستويات عالية من الزئبق، والتي يمكن أن تكون سامة للأعصاب، بسبب تراكمها المكثف ويطلق عليها الأسماك عالية الزئبق ويسمى الزئبق "سم عصبي" إذ يمكن تخزينه لفترة طويلة في أنسجة الحيوانات.


الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم. وهذا من شأنه أن يضاعف من مخاطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.

المشروبات الكحولية:

الإفراط في تناول الكحول ينطوي على آثار خطيرة على الدماغ. وغالبا ما يعاني المدمنون من نقص في فيتامين "ب 1"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب دماغي، بما في ذلك فقدان الذاكرة.

 

مشروبات غازية:


المشروبات الغازية قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل،بالاضافة إلى أن
المشروبات السكرية مليئة بالفركتوز الذي يمكن أن يسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري أيضا ،فهي لا تساهم في زيادة الوزن فحسب، بل تؤثر على صحة القلب والدماغ.

 

الكربوهيدرات :


قد ارتبط تناول هذا النوع من الأطعمة  بإتلاف وظائف الدماغ ، ويعتبر السكر والحبوب المعالجة من أفضل الأمثلة على الكربوهيدرات المكررة التي يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم والأنسولين.


السكريات الصناعية:

تم ربط المحلي الصناعي بمشكلات سلوكية وإدراكية، مثل مشاكل التعلم والصداع النصفي والحالات المزاجية العصبية والقلق والاكتئاب والأرق.


الوجبات السريعة:

الوجبات السريعة أو الأطعمة المجمدة، تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، منها
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. 

أطعمة خطيرة القلب الشرايين الدماغ السكريات المقليات

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