دولة أوربية تحذر من السفر الي المغرب

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا إلى مواطنيها الراغبين في السفر الي المغرب، بعدم السفر إليها من خلال عبور الحدود البحرية إلى الجزائر ، بعد وفاة مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان إلى مواطنيها قائلة إن "الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة لا تحاولوا عبوره، الحدود تمتد إلى البحر" بحسب السومرية نيوز.

وأضافت: "إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة "جت سكي"، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية. تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ".