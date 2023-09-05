محمد صلاح ينهي الجدل حول انتقاله إلى اتحاد جدة

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أخبر زملاءه في الفريق بموقفه من إمكانية الرحيل إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن محمد صلاح أخبر لاعبي ليفربول برغبته في الاستمرار في صفوف الريدز.

وأضافت أن نادي اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح رغم رغبة اللاعب والنادي الواضحة.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، نفى مؤخرا إمكانية رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي.

وقال يورجن كلوب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضي: "موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.