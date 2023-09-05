تعرف على جدول عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة

يقيم المركز القومى للسينما عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم الموافق ٩ سبتمبر في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيث يتم عرض كل من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج احمد حمدي اليك.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما ويشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.