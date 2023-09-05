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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن حماية الطفل.. السعودية تحيل أولياء الأمور للنيابة العامة لهذا السبب

السعودية علم
السعودية علم

أصدرت السلطات السعودية ، قرارا  بإحالة ولي أمر التلميذ الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوما دون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، في وقت سابق عن تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.

ويختص هذا الإجراء، بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يوما فما فوق بدون عذر.

ويُحال ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة، التي تحيل بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا إلى المحكمة الجزائرية، ويحق للقاضي أن يصدر حكما تعزيرا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.

وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.

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