أعمل إيه وأروح فين .. عارفة عبد الرسول تنعى صديقة عمرها

نعت الفنانة عارفة عبد الرسول صديقة عمرها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتبت عارفة عبد الرسول : "صديقتى وملاذي الأمن في كل وقت راحت لمكان أفضل .. الله يسعدك يا وسام زى ما فرحتينى فى حياتك".

وأضافت عارفة عبد الرسول :" اعمل ايه واروح فين .. وسام إبراهيم".

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الصورة التي نشرتها الفنانة عارفة عبد الرسول، عبر صفحتها الشخصية بـ فيس بوك، مرتدية بنطلونا وعلقت قائلة: " نسيت زرار البنطلون".

وقالت مروة صبري خلال برنامجها “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: الموضوع بقى غريب اوي وبقى مخيف.. يقولك أصل أنا مش عايز تريند، حضرتك بشكلك وقيمتك عملتي كده ليه صورة زي دي Funny لأ مضحكش.. مع احترامي لكل الناس والمليون كومنت اللي دخل يقولها انتي لذيذة وجميلة.. لأ أنا آسفة يا أستاذة عارفة الصورة دي مضحكش.

وتابعت مروة صبري: الصورة دي لا تليق بحضرتك.. حضرتك فنانة جميلة وعظيمة متتصوريش صورة زي دي، وكان في صورة على البحر وعادي هي حرة، وفي ناس قالت انها ناسيه .. إزاي ياجماعة ؟ هي منزله الصوره وكاتبه.. الفنانة عارفة عبد الرسول جدة أحفادها يقولوا ايه او يتصوروا ازاي.

واستكملت مروة صبري: تخيلوا لو فنانة صغيرة في السن وعملت التصرف ده مكنش حد كان هيعديهلها والسوشيال ميديا كانت هتتقلب وهتعيش تريند والناس تطلعها على المسرح .. تعددت الأسباب والتريند واحد.