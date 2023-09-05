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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار مرسى علم يستقبل 28 رحلة سياحية من مطارات أوروبا اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء  28 رحلة طيران دولية قادمة من دول أوروبية ، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وقامت السلطات المختصة بمطار مرسى علم بتسهيل إجراءات الوصول للوافدين القادمين من عدة دول مختلفة، واشتداد الإجراءات الاحترازية والأمنية للحفاظ على سلامتهم، حيث تم نقلهم إلى مختلف الفنادق المتواجدة على شواطئ البحر الأحمر لقضاء إجازاتهم الصيفية.

 

ومن جداول الوصول اليوم، يظهر أن الرحلات القادمة من عدة دول أوروبية، بما في ذلك 6 رحلات من جمهورية التشيك، و4 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، بالإضافة إلى رحلتين داخلية، و9 رحلات من بولندا، ورحلة واحدة من كل من سويسرا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.

يُذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال هذا الأسبوع إجمالي 139 رحلة طيران دولية سياحية من 11 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك التشيك وإيطاليا وبولندا وألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

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