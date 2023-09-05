عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. تحرك سريع للسفارة الأوكرانية بالرباط لهذا الأمر

اوكرانيا
اوكرانيا

ناقشت السفارة الأوكرانية بالرباط والجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، عددا من المشكلات التي يواجهها الطلبة المغاربة، من بينها إجبار البعض على اجتياز امتحان “الكروك 1” باللغة الأوكرانية بدلاً من اللغة الروسية التي كانوا يدرسون بها.

من جانبه، أكد السفير الأوكراني بالرباط أن الطلبة في المستويات الرابع والخامس والسادس سيستمرون في الدراسة باللغة الروسية، بينما سيكون على طلبة المستويات الأول والثاني والثالث الدراسة باللغة الأوكرانية.

وأشار الي انه سيتم البحث في قضية الطلبة الذين أُجبروا على اجتياز امتحان “الكروك 1” باللغة الأوكرانية في مؤتمر سيجمع السفارة الأوكرانية بالمغرب وعمداء جامعات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلين عن مركز “الكروك” وآباء وأمهات الطلبة.

وأوضح  ان هناك خطة لإنشاء مركز لتدريب الطلبة وتسجيلهم وجلب شهاداتهم من الجامعات الأوكرانية. ولمن يرغب في الحصول على شهاداتهم بشكل سريع، ستقوم الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا بمساعدتهم من خلال تقديم قائمة بأسماء الطلبة الذين يحتاجون إلى شهاداتهم.

وفيما يتعلق بشروط النجاح في امتحان “الكروك”، فإن السفير الأوكراني نفى وجود أي تفاوت وأكد أن النجاح محدد عند 64 في المائة لجميع الطلبة، سواء أجتازوا الامتحان خارج أو داخل أوكرانيا.

وبدورها؛ دعت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا إلى تقليص رسوم الدراسة بسبب تعقيدات الدراسة عن بعد وعدم الاستفادة من التداريب الميدانية في أوكرانيا سيتم مناقشة هذا الطلب أيضًا في المؤتمر المزمع عقده مع مسؤولي الجامعات المعنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

ترشيحاتنا

موقف إمام عاشور.. شوبير يكشف غيابات الأهلي في السوبر الإفريقي

فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

تحقق عوائد للاقتصاد.. الرئيس السيسي: ادرسوا فكرة تنظيم الهجرة الشرعية

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

نبيل نعيم: التكفيريون حصلوا على تمويل من حماس لزعزعة استقرار مصر| فيديو

السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ