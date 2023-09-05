المغرب.. تحرك سريع للسفارة الأوكرانية بالرباط لهذا الأمر

ناقشت السفارة الأوكرانية بالرباط والجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، عددا من المشكلات التي يواجهها الطلبة المغاربة، من بينها إجبار البعض على اجتياز امتحان “الكروك 1” باللغة الأوكرانية بدلاً من اللغة الروسية التي كانوا يدرسون بها.

من جانبه، أكد السفير الأوكراني بالرباط أن الطلبة في المستويات الرابع والخامس والسادس سيستمرون في الدراسة باللغة الروسية، بينما سيكون على طلبة المستويات الأول والثاني والثالث الدراسة باللغة الأوكرانية.

وأشار الي انه سيتم البحث في قضية الطلبة الذين أُجبروا على اجتياز امتحان “الكروك 1” باللغة الأوكرانية في مؤتمر سيجمع السفارة الأوكرانية بالمغرب وعمداء جامعات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلين عن مركز “الكروك” وآباء وأمهات الطلبة.

وأوضح ان هناك خطة لإنشاء مركز لتدريب الطلبة وتسجيلهم وجلب شهاداتهم من الجامعات الأوكرانية. ولمن يرغب في الحصول على شهاداتهم بشكل سريع، ستقوم الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا بمساعدتهم من خلال تقديم قائمة بأسماء الطلبة الذين يحتاجون إلى شهاداتهم.

وفيما يتعلق بشروط النجاح في امتحان “الكروك”، فإن السفير الأوكراني نفى وجود أي تفاوت وأكد أن النجاح محدد عند 64 في المائة لجميع الطلبة، سواء أجتازوا الامتحان خارج أو داخل أوكرانيا.

وبدورها؛ دعت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا إلى تقليص رسوم الدراسة بسبب تعقيدات الدراسة عن بعد وعدم الاستفادة من التداريب الميدانية في أوكرانيا سيتم مناقشة هذا الطلب أيضًا في المؤتمر المزمع عقده مع مسؤولي الجامعات المعنية.