صحف الكويت| محكمة تلغي اتفاقية الملاحة البحرية مع العراق.. جولة خليجية لوزير الدفاع الفرنسي.. الصين تتجسس على البيت الأبيض ومنزل ترامب

مركبة الفضاء دراغون تعود الي الأرض

محكمة تلغي اتفاقية الملاحة البحرية بين الكويت والعراق

الأسد ينهي العمل بنظام محاكم الميدان العسكرية

بوتين يعلن استعداده لاستئناف العمل باتفاق الحبوب

السعودية تعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه

الكويت تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا



اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة النهار الكويتية؛ مناشدة سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمواطنين الكرام الزائرين أو العابرين لأراضي المملكة خلال اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر 2023 بضرورة الالتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني.

ودعت السفارة في بيان لها الاثنين إلى عدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصا على سلامتهم وتجنبا لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة

وأشارت الصحيفة الي اعلان وزارة الدفاع الفرنسية الاثنين أن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يبدأ هذا الأسبوع جولة خليجية تضم كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوزارة إن الوزير لوكورنو يبدأ جولته الخليجية يوم الاربعاء المقبل وتستمر حتى ال11 من سبتمبر الحالي حيث سيلتقي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ال سعود ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ال سعود.

ونوهت كذلك الي ارتفاع مستوى التجسس الصيني على المواقع الحساسة الأميركية بما فيها البيت الأبيض ومنتجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وفي تقرير مطول لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أعلنت عن ضبط السلطات الأميركية عن ضبط عدة حالات كانت معظمها بداعي التجسس.

وتسلل مواطنون من الصين إلى قواعد عسكرية ومواقع أميركية حساسة أخرى أكثر من 100 مرة في السنوات الأخيرة، مما أثار تحقيقات فيدرالية في احتمالات وجود عمليات تجسس صينية واسعة وفقًا لتقرير صدر أمس الاثنين.

وتشمل الحالات المثيرة للقلق أشخاصًا يعبرون إلى مواقع الصواريخ الأميركية في نيو مكسيكو، وغواصين يسبحون بالقرب من موقع إطلاق الصواريخ ومركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، حسبما صرح مسؤولون للصحيفة.

بينما صحيفة القبس الكويتية، فقد اهتمت ب مركبة الفضاء «دراغون» التي تضم طاقم يشمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والتي هبطت على الأرض صبيحة الإثنين، وفقاً لمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ويضم الطاقم 4 رواد فضاء أدوا مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض وتحط مركبتهم الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية.

وكانت مركبة الفضاء انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من يوم الأحد قبل أن تدخل الغلاف الجوي الإثنين

وأشارت الصحيفة كذاك الي أعادة حكم المحكمة الاتحادية العراقية أمس (الإثنين)، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في خور عبدالله، المخاوف من تجدد الخلافات الحدودية بين البلدين بعد الوفاق الذي شهدته العلاقات منذ سنوات.

وقوبل حكم المحكمة العراقية بالرفض من قبل أعضاء مجلس الأمة الذين طالبوا بموقف كويتي حاسم؛ لمنع أي مساس بالاتفاقيات الدولية، كما وصف نواب وناشطون الحكم بأنه «تطور خطير في العلاقات وقضية ترسيم الحدود



كما لفتت الصحيفة الي اصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق الصادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية، المعمول به في سوريا منذ أكثر من خمسين عاماً.

وبحسب المرسوم، يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

وأضاف المرسوم: «تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته



بينما صحيفة الأنباء فقد سلطت الضوء علي؛ لقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على ساحل البحر الأسود، حيث أبدى تفاؤله بإعلان «بالغ الأهمية» بشأن الحبوب، فيما أعرب بوتين عن انفتاحه على البحث في إحياء الاتفاقية التي أنهت موسكو العمل بها في يوليو الماضي.

وقال الرئيس الروسي لدى استقباله نظيره التركي، سنكون مستعدين لاستئناف العمل باتفاق الحبوب إذا وفيت جميع الاتفاقات، مؤكدا ان أسعار الحبوب تتراجع ولا نقص في الغذاء.

واتهم بوتين الغرب بالخداع بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود وبرفض رفع العقوبات عن الأغذية والأسمدة الروسية. وتابع، «نحن بصدد إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء مجانا والإمدادات ستبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة».

وقال الرئيس الروسي ان روسيا أمدت تركيا بأكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز هذا العام وأنا ممتن لأردوغان على العمل المشترك والحوار البناء.

كما أشارت الصحيفة الي أعلان ولي العهد السعودي و رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية.

كذا نوهت الي توقيع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد على انضمام الكويت إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية ان ذلك جاء خلال مراسم احتفالية أقيمت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا.