صحف الإمارات| توتر في الضفة والقدس.. إصابة سيدة أمريكا الأولى بـ«كورونا».. وبوتين: الحبوب مجاناً لـ 6 دول أفريقية

الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات قبل وصولها سماء موسكو

التظاهرات تتواصل ضد فرنسا في النيجر

لقاء منتظر بين كيم أون وبوتين يثير قلق الأمريكيين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة البيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد بعث برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.



أوضحت صحيفة الخليج إعلان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، اليوم الثلاثاء إن الإمارات ستوجه 4.5 مليار دولار لمبادرات الطاقة النظيفة في أفريقيا.



وأشارت صحيفة الاتحاد إلى تهنئة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي عاد إلى الأرض بعد مشاركته في نحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، في أطول مهمة فضاء عربية.

وأكد العسومي، في بيان له، أن ما حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً، يجب أن يفخر به كل العرب، لاسيما وأنه إنجاز ساهم في خدمة البشرية جمعاء، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول العرب بقوة لعالم الفضاء.



عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة البيان بمصرع فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا عن مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم قولها، إن شاباً 21 عاماً من مخيم نور شمس قتل بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس.

ووفق الوكالة، كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجراً، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عدداً من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها.



كما لفتت صحيفة الخليج إلى اقتحام عشرات المستوطنين، أمس الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما شنت قوات إسرائيلية حملة اعتقالات بالضفة واقتحمت مخيم جنين، واستهدفت ثلاثة فلسطينيين بمسيرة انتحارية، في وقت يواجه فيه الأسرى، حملة تضييق متواصلة، وتم نقل الأسير مروان البرغوثي إلى العزل الانفرادي في سجن عوفر، فيما تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.



دوليا، قالت صحيفة البيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس، لدى استقبال نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي جنوبي البلاد، أن روسيا ستسلم قريباً الحبوب مجاناً إلى ست دول أفريقية.

وأكد أن روسيا بصدد إبرام اتفاق لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما يصل إلى 50 ألف طن من الحبوب لكل منها مجاناً، وأن عمليات التسليم ستبدأ خلال أسبوعين أو ثلاثة.



أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كوفيد لسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، جاءت إيجابية الاثنين، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن كانت سلبية.

وأفاد مكتبها أن السيدة الأولى البالغة 72 عاماً تعاني «أعراضاً خفيفة فقط»، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، وكانت جيل بايدن قد أصيبت بفيروس كورونا قبل عام.



أفادت صحيفة الخليج بأن البيت الأبيض أعلن، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، في إطار مفاوضات الأسلحة الدائرة بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

وقالت ناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: «كما سبق أن حذّرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدّم بشكل حثيث، لدينا معلومات مفادها أن كيم جونغ-أون يتوقّع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حواراً دبلوماسياً في روسيا على مستوى القادة».

أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان رئيس بلدية موسكو، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ثلاث طائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين، إنه وفق معلومات أولية لم تقع أي إصابات، مضيفاً أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، فيما دُمّرت الثالثة فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الآلاف في النيجر تظاهروا أمس، لليوم الثالث توالياً، مطالبين برحيل القوات الفرنسية، فيما أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الانقلاب في الغابون، اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد.

في نيامي، هتف المتظاهرون «فلتسقط فرنسا! فرنسا ارحلي»، مكررين شعارات رُدّدت في تظاهرات سابقة منذ الانقلاب.

وانضم منذ الجمعة عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد التواجد الدبلوماسي والعسكري الفرنسي قرب قاعدة عسكرية، حيث يتمركز جنود فرنسيون.

ذكرت صحيفة البيان أن الحزب الحاكم في ساحل العاج، خرج منتصراً إلى حد كبير في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة.

وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات، إبراهيم كويبيير، نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201، عبر التلفزيون الوطني. وتصدّر حزب تجمّع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام، النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.

وقالت صحيفة الخليج إن الحكومة الصينية تعتزم تأدية «دور وساطة» في الأزمة السياسية في النيجر، على ما أعلن السفير الصيني في نيامي خلال مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري.