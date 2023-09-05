أول تعليق من الكرملين على تعيين أوكرانيا وزير جديد للدفاع

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على قرار أوكرانيا بتعيين وزير دفاع جديد، قائلا: إنه لا يعتقد أن هذا القرار سيغير طبيعة الحكومة الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "لا نعتقد أن شيئا سيتغير على جبهات القتال".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إنه قرر إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف وتعيين رستم أوميروف، وهو من تتار القرم وصانع قانون سابق، ليحل محله.

وقال الرئيس الأوكراني "هذا الأسبوع، سيُطلب من البرلمان اتخاذ قرار بشأن الموظفين.. قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني.. أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوماً في حالة من الحرب الشاملة. أعتقد أنّ الوزارة تحتاج نهجا جديدا وأشكالا أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".

وشغل الوزير الجديد رستم أوميروف (41 عاماً) مركز رئيس صندوق أملاك الدولة السابق في أوكرانيا، وكانت مهمته تتمثل في جذب الاستثمارات إلى أوكرانيا، وقد شارك بشكل وثيق في عمليات تبادل أسرى الحرب.

كما شغل منصب كبير المفاوضين في مبادرة حبوب البحر الأسود، وأعرب أكثر من مرة عن شكوكه في التزام روسيا بالاتفاق.